Konečné výsledky nedělních polských voleb budeme znát až později během pondělí, možná až v úterý ráno. Z odhadů výsledků na základě tzv. exit polů je ale možné s jistotou říci, že vyhrála vládní strana Právo a spravedlnost (PiS), která bude mít v Sejmu nadpoloviční většinu. Odhad ji dává 239 ze 460 křesel.

Nedalo by se ovšem říci, že by lídr vládních konzervativců Jaroslaw Kaczyński během volebního večera zářil nadšením. "Vyhráli jsme díky hodnověrnosti při plnění slibů. V druhém volebním období to ovšem bude složitější," varoval během svého prvního vystoupení po uzavření volebních místností.