Stát se podle rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 nemusí omlouvat za výroky Miloše Zemana o Ferdinandu Peroutkovi. Vyznění pět let trvajícího sporu kolem neexistujícího článku "Hitler je gentleman" je tak více než trudné: Prezident si může říkat, co chce, může urážet, koho chce, může si vymýšlet, co chce, a není za to v žádném smyslu odpovědný. A není za to odpovědný ani nikdo jiný. Lidé, které si prezident vybere jako svůj terč, mají prostě smůlu. Pár dní před výročím listopadu 1989 jsme tak dospěli do situace, kdy máme klíčového politického aktéra, jenž má soudně potvrzeno, že na něj nikdo nemůže, aktéra, který stojí mimo pravidla práva i politické soutěže. Což je zjištění, eufemisticky řečeno, poněkud znepokojivé.

