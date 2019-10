Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná někdo od novin. Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.

- Brexit se nám neúprosně blíží. A během víkendu by se mohlo rozhodnout o tom, jak bude vypadat. A protože v tom máme už všichni pěkný zmatek, můj ctěný kolega Ondřej Houska sepsal tenhle manuál k lepšímu pochopení aktuální situace.

- Kauza HomeCredit vs. Univerzita Karlova nekončí. Naopak.

- A tady velmi zajímavá (nejen) reakce ze strany PPF. Vřele doporučuji.

- Ti dataři z rozhlasu... Zde další velmi povedená věc z jejich kuchyně. Zjistíte tu, jaké tresty rozdávají české soudy za loupež, vraždu nebo třeba za rvačku. Dobré vědět.

- V Polsku vyhrál volby Kaczyński a jeho strana Právo a spravedlnost a ODS ji ihned zatleskala. Ví ale vůbec, komu vlastně tleská? Spíš se zdá, že ne.

- Vážený hudební publicista Jiří Černý řekl o zesnulém Karlu Gottovi, že to byl “jeden z největších antikomunistů, jaké jsem znal”. Reportér Českého rozhlasu se tedy podíval do svazků StB, aby to ověřil. A zjistil, že Karel Gott byl... že by prostě velmi zvláštní člověk.

- Ta Čína nás ani nepotřebuje. Prostě si nás vyrobí.

- Znovu upozorňuju na facebookový profil novinářky Markéty Kutilové, která je spolu s Lenkou Klicperovou v Sýrii a vidí tu hrůzu zblízka.

- Nemyslete si, že se tady dopouštím laciné reklamy, ale tohle vážně stojí za nákup a za přečtení. Už jen rozhovor s profesorem Smilem, který s českými médii prakticky nekomunikuje.

- Děs. Určitě budeme pánovi z jatek věřit, že nejde o běžnou praxi.

- Chtěli byste žít v moderní zemi? Naše poslanecká sněmovna nejspíš ne.

- Nechceme slevu zadarmo. Zvlášť, když je to ze státního, že?

- Tenhle týden je opravdu těžké najít nějaké vysloveně pozitivní čtení. Ani tohle není veselé. Člověk se už nechce bičovat, jak je tady v Česku všechno špatné a nedokonalé, ale pak přijde tohle. Smutné.

- Ale jestli už máte toho negativismu dost, dejte si tohle. Mně to na stres pomáhá dokonale. Vydržím se na to koukat hodiny.

- A na závěr dnes jedna hračka. Pokud máte rádi historii druhé světové války, bude vás to bavit. “Nejtěžší den” Bitvy o Anglii minutu po minutě.

Dobré čtení a sledování a dobrý víkend.

jk

Související