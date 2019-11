Informací je příliš mnoho, kdo ale má čas se tím vším probírat? Možná někdo od novin. Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.



- Pokud se někdy, stejně jako já, ptáte, jak je možné, že tolik lidí dokáže podlehnout laciné marketingové politice kdejakého populisty, tak je to kvůli tomuhle. Je to nenápadný, podceňovaný, ale ve skutečnosti monstrózní průšvih, který způsobuje, že demokratická společnost nefunguje tak, jak by mohla. Je jen otázkou, jestli ho správci státu (politici) neřeší protože jsou neschopní, nebo proto, že jim současný stav vyhovuje.



- Československo, země, do které jsem se narodil, mělo narozeniny. A k těm nám Respekt nadělil jeden svůj velmi zajímavý rozhovor zdarma. Bohužel se v něm říká, že to, co před 101 rokem založili Masaryk a další velcí muži, už dávno skončilo.



- A pokud chcete vidět, jak to tu před tím sto prvním rokem vypadalo, tak takhle. Pěkný film.



- Tohle je unikátní text o desítkách tisíc lidí, kteří klidně utratí 30 korun za gram cukru (což je částka, za kterou ho lze normálně koupit i dvě kila) a ještě si myslí, že je to vyléčí. Jestli právě máte rýmičku a přemýšlíte, co na ni, tak si to raději přečtěte.



- Umíte si představit, že byste jako školák napsali prezidentovi kvůli omluvence a on vám dokonce odepsal a poradil vám? Neumíte, že? To proto, že žijete v Česku a ne třeba na Islandu.



- Zde je dobře vidět, jak Andrej Babiš vůbec nechápe, co je to vlastně podnikání. Pro něj je to jen ten jeho svět, kde létají stamilióny napůjčované od bank, kde se dělají všelijaké právní, dotační a účetní kejkle ve velkém. Vůbec nechápe, že jsou tu ještě tisíce normálních živnostníků, pro které není vydělávání peněz sport, ale kteří prostě chtějí dělat řemeslo nebo obyčejný obchod.



- Hledat nájem v Praze = noční můra i pro ty, kteří vydělávají dost peněz.



- Je jedním z nejbohatších a v jistém smyslu i nejmocnějších lidí na světě a podívejte se, jak byl nervózní. Ale škodolibost stranou, tenhle "výslech" je zajímavý i kvůli tomu, co během něj zaznělo.



- Když jsme u Facebooku, je tu další pokus vytvořit mu alternativu. Takovou, která by snad neměla šířit tolik nesmyslů, fake-news a otravných reklam. Takovou by si přál spoluzakladatel Wikipedie Jimmy Wales.



- Miloš Zeman, toho času prezident, se nedávno ve sněmovně opět opřel do energie z obnovitelných zdrojů. Že prý jsou nesmyslně drahé a že se nevyplatí. No, asi nepřekvapí, že tenhle politik zase nemluvil pravdu.



- A něco pěkného na závěr: Člověk nemusí na youtube sledovat jen podivné adolescenty, jak se mlátí polštářem po hlavě nebo si na obličej nanášejí polovinu drogérie. Na youtube může být zajímavou podívanou i třeba takový poslech rádia.



Přeji dobrý poslech, dobré čtení a dobrý víkend.

jk

