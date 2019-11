Informací je příliš mnoho, kdo ale má čas se tím vším probírat? Možná někdo od novin. Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.



- Ve středu se asi polovina škol zapojila do protestu proti tomu, že jim vláda přidá podstatně méně, než kdysi slibovala. Odbory se nyní tváří spokojeně, ale moc důvodů k tomu není. Trochu matoucí totiž je, že je to jen polovina a přímo do stávky se zapojila jen menšina škol. Celá řada učitelů pak v anketách přímo uvedla, že s protestem nesouhlasí. To je zvláštní. Chtějí tedy učitelé víc peněz, nebo se mají vlastně dobře a stojí za současnou vládou? Jedno možné vysvětlení je zde. A je mimořádně zajímavé a velmi dobře sepsané.



- Jak napsal kdosi na twitteru, snad se náš státní premiér ohradí proti těmto nepěkným informacím zveřejněným v New York Times. Vždyť on přece nemá žádný konflikt zájmů, není oligarcha, populista nebo dokonce mafián. Jen obyčejný zemědělec, kterých ani nechtěl vstoupit do politiky. Že?



- A u pana Babiše ještě chvilku pobudeme. Tenhle rozhovor je totiž dobrý. Tedy přesněji řečeno, otázky jsou dobré.



- “My se často pyšníme tím, že jsme nejateističtější společnost. Měli bychom si ale uvědomit, že když nevěříme v kategorie jako je věčnost, tak se to promítne i do našich vztahů. Přestaneme věřit věčnosti i v našem čase. Normou není věrnost, ale opuštění. Naše vztahy se promění v sérii, z níž budeme unaveni.” Velmi zajímavý rozhovor s velmi zajímavou filozofkou.



- Tohle jsou nejprodávanější muzikanti za posledních padesát let. Podívejte se, jak se hezky předhánějí.



- "Jsem přesvědčený, že si v budoucnu nebudeme volit poslance ani senátory, ale rovnou konkrétní činy," říká Karel Vachek.



- Moc pěkný text o Jiřím Frimlovi, českém vědci, který právě získal cenu Neuron. Nejenže se zde dočtete něco o tom, jak “přemýšlí” rostliny, ale je to také velmi zajímavý vhled do světa špičkových vědců. (Paywall)



- Co myslíte, vládnou nám nadnárodní korporace?



- Všechny zmatky v britském parlamentu kolem brexitu měl na starosti, ale až teď může konečně říci, co si o tom všem vlastně sám myslí.



- Jestli vám připadají všichni ti moderní “influenceři” prázdní a zbyteční, tak buďte v klidu. Mnozí investoři už si toho všimli také.



- A na závěr něco pro sportovní fandy. Jak to vypadá, když se extraligový hokejový klub chystá na večerní zápas? Takhle.



Přeji dobré čtení a dobrý víkend.

jk

