Bez oceli je těžké si představit život v moderní době. Bez ní by se zhroutily budovy, zbortily mosty, do vzduchu by nevzlétla letadla, přestala by jezdit auta, ostří žiletek by zůstala tupá. Ocel je základním stavebním kamenem průmyslové éry, moderní civilizace tak, jak ji známe. Přichází ale čas vážně se zamyslet nad její budoucností.

V mnoha ohledech se dá ocel považovat za "nejudržitelnější" materiál ze všech. Je stoprocentně recyklovatelná a je základní surovinou pro stavbu pilířů naší zelené budoucnosti včetně větrných a vodních turbín, stejně tak jako elektromobilů.

Newsletter Odebírat Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru