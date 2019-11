Shrňme si, co po posledním jednání vládního výboru pro jadernou energetiku o plánech na rozšíření Dukovan víme. Stavba nového bloku má začít nejpozději za deset let. Podmínky soutěže se se stanoví ve volebním roce, kdy bude u moci stále ještě současná vláda. Kdo nejdražší tuzemskou zakázku všech dob dostane máme vědět už za tři roky. Šéf ČEZ Daniel Beneš čeká, že o příležitost v Česku se popere až pět dodavatelů jaderných elektráren a cena za nový blok nepřekročí 160 miliard korun. V roce 2036 pak má do přenosové sítě začít proudit čistá – tedy jak premiér Andrej Babiš v poslední době zdůrazňuje – zcela bezemisní elektřina z nového dukovanského bloku.

Odpověď na hlavní otázku ale nezazněla. Především, kdo celou investici zaplatí a kdo na ni bude vydělávat. Nebo prodělávat.