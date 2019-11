Informací je příliš mnoho, kdo ale má čas se tím vším probírat? Možná někdo od novin. Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.



- "Je překvapivé, že bydlení řeší 21 procent voličů, ale nikoho to nezajímá."



- V čele hlavního města Prahy je právě rok pirát Zdeněk Hřib. A je to docela zvláštní primátor. Tady se mu třeba můžete dívat přímo do diáře.



- Vsadil bych se, že jednou z věcí, o kterých Andrej Babiš doopravdy sní, když náhodou spí, je zrušení parlamentu. Připadá mu to otravné, jen mu to komplikuje život.



- Čau, já jsem Lukáš.

Čau, já jsem Kamil.

Co děláš, Kamile?

Domlouvám komisní prodej hrnečků na výdejnách.

Jak dlouho jsi v Zootu, Kamile?

Půl roku.

A kolik jsi toho domluvil?

Jeden deal.

Hmm. A kdo je tvůj šéf?

Já vlastně nevím. Ale nejvíc se bavím s Magdou.

Příběh firmy ZOOT je prostě fascinující.



- Malá hádanka, kdo to je? "Z nadšeného eurofederalisty, který volal po společné evropské vládě a vyvěšoval evropské hvězdy nad Pražským hradem, se stal euroskeptik, kterému by nevadilo referendum o vystoupení z Evropské unie. Z nepřítele 'náckovských bojůvek' vyrostl přítel primitivního českého nacionalismu, který si hraje s vulgárním strachem z jiného. Jeho proměnám se věnují politologové a psychiatři i političtí konkurenti a novináři. A všichni se ptají: co se stalo, že se (?) tak radikálně změnil?" Tak už víte?



- A když už jsme u toho, tenhle projev předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského několik lidí označilo za vskutku "prezidentský". Nebyla by to vůbec špatná volba, řekl bych.



- Tohle je sice za paywallem, ale vřele doporučuji. Miloš Zeman kdysi tvrdil, že zásah policie na Národní třídě 17. listopadu 1989 nebyla "žádná krvavá řež". Víme, jak kreativně umí tenhle pán pracovat s fakty. Hodně z těch, kteří pak proleželi měsíce po nemocnicích, by s ním asi nesouhlasili.



- Mimochodem, tady se můžete podívat, jak si ten večer natočili samotní "estébáci".



- A tady najdete něco velmi zajímavých autentických dokumentů z té doby. Doporučuji.



- Byť dnes demokracii kdekdo vysmívá a jakkoli není bez chyb, děje se díky ní i tohle. A je to skvělé.



- Jedno pondělí v Hongkongu. Někde se můžeme radovat ze svobody, někde o ní právě přicházejí.



- Filozof Slavoj Žižek se podíval na film Joker.



- Ještě jedno výročí jsme si tento týden připomínali. Před 101 rokem skončila první světová válka. A takhle to znělo.



- Pokud byste měli zájem o něco velmi bizarního, tak prosím zde. Ale pozor, má to atomovou bombu.



- Nejen pro auta se hledá bezemisní pohon.



- A na závěr dnes jedna krása. Tohle vyfotil v New Yorku legendární režisér Stanley Kubrick, když mu bylo sedmnáct let.



Přeji dobré čtení, dobrý víkend a dobrý svátek.

jk

