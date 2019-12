Informací je příliš mnoho, kdo ale má čas se tím vším probírat? Možná někdo od novin. Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.



– Tady se píše, že nejbohatší Čech aktivně podporuje čínské komunisty a platí vylepšování jejich image v českých médiích. Je tu jen otázka, jestli to dělá pro svůj byznys v Číně, nebo pro své sympatie k hodnotám a praktikám čínské totalitářské vlády. I když, těžko říct, co je horší... Zde první díl, zde druhý a zde ještě zajímavé povídání s autorem jednoho z nejzajímavějších zjištění týdne.



– Další velezajímavá a důležitá událost týdne. Jestli lze takto "shodit" komplet celou krajskou nemocnici, tak se tedy máme čeho bát.



– Propuštěný padesátiletý horník Tomáš se po uzavření Dolu Paskov rozhodl, že se stane programátorem. Držme mu palce.



– Tohle je docela zajímavý pohled na financování nových "malých" médií, která vznikla po (kvůli) vstupu Andreje Babiše do vydavatelství Mafra. Některá ta čísla jsou překvapivá.



Jeden i ví, že jsou kolem něj lidé, kteří jsou zvláštní. Ale, že je kolem tolik lidí, jejichž idolem může být vrah a postava vůbec nevábné minulosti... Je jasné, že se mnozí prostě nedokážou ubránit jisté přitažlivosti ke světu zločinu. A odborníci na psychologii nebo třeba sociální antropologii by k tomu jistě měli spoustu logických vysvětlení. Přesto je tu otázka, jestli je s naší společností všechno v pořádku, pokud si něco takového užívá tolik lidí jako "hezkou zábavu".



– Něco pro ty z nás, kdo si přejeme odchod Andreje Babiše z vrcholové politiky. Ale nejsem si jistý, že se to bude všem líbit.



– Jestli je vám patnáct nebo máte děti v podobném věku, tohle je pro vás. Pokud ve virtuálním světě používáte hlavně Facebook, jste staří. Anebo jako já staří a sociálně odepsaní, když už nepoužíváte ani ten.



– Je konec roku, čas žebříčků. Zde deset nejlepších alb tohoto roku podle Rádia Wave. Skoro nic z toho se mi nelíbí a to první místo už vůbec ne. Ale jako zpráva o vkusu zejména mladého hudebního posluchačstva v Česku je to zajímavé.



– Zajímavý nápad. Neměřme vše jen penězi. Co třeba kvalita života?



– A nakonec něco malého k dojmutí. Ať na ty tramvajáky, kteří nám občas zavřou dveře před nosem, tolik nenadáváme.



Přeji dobré čtení a dobrý víkend.

jk