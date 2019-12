Švédská centrální banka jako první na světě unikla z pasti negativních sazeb, ve které uvízla čtveřice jejích kolegyň. Negativní sazby centrálních bank jsou pozoruhodným jevem poslední dekády a nyní už trápí o jednu zemi méně.

Bankovní rada Riksbank se nakonec přiklonila k názoru, že záporné sazby mají dlouhodobě negativní dopad na ekonomiku, a zvedla sazby z minus 25 bazických bodů na rovnou nulu! Světě, div se a třikrát hurá. To, co nám přijde jako zjevné, co respektuje staletou historii ekonomických systémů, prošlo důkladnou diskusí v útrobách Riksbank a nakonec se našla elegantní úniková cesta. Za dluh se platí úrokem a v žádném případě ne naopak. Cena peněz je nějaká, ale není dobré, aby byla záporná.