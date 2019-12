Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Tahle známá slova někdejšího ruského premiéra Viktora Černomyrdina v posledních dnech dokonale vystihují vládnutí českého premiéra Andreje Babiše. Začalo to zveřejněním onoho tajemného a dlouho očekávaného Národního investičního plánu, který byl jednou z hlavních povolebních priorit Babišovy vlády. Ukázalo se bohužel přesně to, co skeptici očekávali. Výsledkem Babišovy spanilé jízdy po republice, během níž sbíral nápady, jak ji modernizovat, je jen megalomanský seznam zbožných přání. Kdo by čekal podrobnější rozpracování vládních priorit, strategii, jak jich dosáhnout, nebo snad dokonce plán, jak vše financovat, bude zklamán. Takovými podružnostmi se Andrej Babiš nezabýval.

Možná nejlépe ale onen Babišův bombastický plán charakterizuje tohle absurdní zjištění: řada obcí, měst i krajů s překvapením zjistila, že se má u nich stavět něco, s čím vůbec nepočítali, co nepotřebují a nechtějí.