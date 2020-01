Svět i Česko mají před sebou bezpochyby důležitý rok. Po čtyřech letech od referenda se Britové a s nimi i obyvatelé EU dočkají brexitu. Británie z unie odejde, jak ale popisuje Ondřej Houska, úplně jednoduché to nebude. Spojené státy čekají na podzim prezidentské volby, které ukážou, jakou podporu má mezi lidmi styl a hlavně obsah politiky Donalda Trumpa. Jestli proti němu najdou demokraté dostatečně silného kandidáta, nad tím se zamýšlí Daniel Anýž. V Česku pak projde politika vlády Andreje Babiše testem v krajských volbách. Jak to dopadne, popisuje Petr Honzejk. Do křišťálové koule nahlédli i další redaktoři HN, od kterých se dozvíte i to, jaké zásadní rozhodnutí budou vyhlížet rodiny s dětmi, jak budou pokračovat Babišovy kauzy a mnoho dalšího.

Česko 2020:

Petr Honzejk: ANO drtivě vyhraje krajské volby

Zatímco všechny dosavadní krajské volby byly více či méně ve znamení protestu proti momentální vládní garnituře, tentokrát to bude jiné. Pokud se nestane něco naprosto neočekávaného, ve většině krajů vyhraje v říjnu Babišovo hnutí ANO.

Opozice nemá žádné silné téma, které by jí umožnilo mobilizovat voliče tak, jako se to povedlo čtyřkoalici kampaní proti opoziční smlouvě Zeman-Klaus, v roce 2004 ODS kampaní proti socialistické vládě nebo v roce 2008 ČSSD slavnou kampaní proti poplatkům ve zdravotnictví. Protestní volbou byl paradoxně i rok 2016, kdy vyhrálo ANO v devíti krajích. Ač už byl Andrej Babiš vicepremiérem, dařilo se mu tehdy stále vyvolávat dojem, že ANO je protestní formace zaměřená proti "tradičním stranám".

Nyní tedy poprvé nebudou krajské volby volbami protestu, ale volbami souhlasu. V době pozdní ekonomické konjunktury panuje obecná spokojenost a většina voličů nemá důvod dávat Babišově vládě skrze krajské volby výstrahu. Šanci by opozice měla jen v případě, že by dokázala zformovat široké koalice a přesvědčit voliče, že má lepší recept na řešení regionálních problémů než ANO, což se jeví jako nepravděpodobné. Pohled do křišťálové koule říká, že ANO vyhraje všude kromě Libereckého, Zlínského a možná Středočeského kraje. A potvrdí dominanci na všech úrovních.

Jana Klímová: Česko se kvůli Babišovi obrátí na evropský soud