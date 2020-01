Není důvod k panice. Děláme velkou reformní změnu: měníme principy povolování staveb od základů tak, aby se Česko konečně dostalo z ostudného 157. místa v celosvětovém žebříčku ve složitosti a rychlosti (nebo spíš pomalosti) povolování staveb, které zoufale brání rozvoji naší země. Podobně radikálních změn se lidé často obávají, což je logické. A zvlášť když z médií dostávají zavádějící informace. Jenže my to dlužíme našim občanům. Bez rychlejšího a jednoduššího stavebního povolení totiž nevyřešíme současnou krizi s nedostupností bydlení, která už se z Prahy přelila do většiny větších měst, a zároveň bez této změny nevyřešíme ani zdlouhavé povolování výstavby nových dálnic a železnic.