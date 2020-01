Informací je příliš mnoho, kdo ale má čas se tím vším probírat? Možná někdo od novin. Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.

- Hlavní událostí začátku roku je... Jak tomu vlastně říkat? Íránská krize? Nebo už je to válka?

“To je taková obvyklá rétorika o otevírání bran pekla a podobně. Ale já si myslím, že budou velmi opatrní. Mají velký arzenál raket, některé s doletem až 2500 kilometrů, ale ty jsou dobré jako odstrašující zbraně. Když je použijete, už nemají tu hodnotu. Írán má možnost poškodit Spojené státy, ale následky mohou být zničující. USA mají sílu na to vrátit Írán o nějakých 40 let zpátky. Mohou rozbombardovat elektrárny, rafinerie, mosty, celou infrastrukturu. Teherán si to uvědomuje. Ztratili jednoho člověka, ale nebudou chtít přijít o všechno. Íránský režim nemá sebevražedné sklony, mnohokrát to v minulosti prokázal.”

- Zajímavé vysvětlení, proč český hokej nějaké to “Nagano” asi dlouho nečeká.

- Když promluví Ricky Gervais, je to zajímavé, vtipné, ostré... Když teď promluvil na Zlatých glóbech k nejslavnějším filmovým hvězdám světa, sáhl jim do svědomí tak, že jim asi trochu zkazil večírek. Zaslouženě. Mnozí ani nepředstírali, že se dobře baví.

- V Česku máme krizi bydlení. Jen se o tom ještě takto nemluví, zatím se neprotestuje (což je velká chyba) a zejména politici dělají, že problém snad ani neexistuje. Jenže existuje a stát k němu velmi přispívá namísto, aby ho řešil. Ale bohužel žijeme v zemi, kde premiérovi stačí jednou za týden napsat na Facebook “čaulidi” a je to.

- Víte, kde se vzala “pražská kavárna”? Tu se vzala.

- Tak tohle je vládní zmocněnkyně pro lidská práva v současném Česku. Vypovídá to o mnohém. Je to odpudivé. A nemělo by se nad tím jen mávnout rukou.

- Zde jeden dobrý příběh.

- Hudební magazín Full Moon odemkl k Novému roku několik svých nejlepších článků. Tak klidně nakoukněte. (Mimochodem, i my jsme odemykali naše poklady. Najdete je tady.)

- Nejste náhodou roboti? Myslíte, že ne? Já bych si tak jistý nebyl.

- “Kolik nás bude náprava environmentu (tj. nejen CO 2 ) stát?” Jiří Hlavenka a hosté o jednom z nejpalčivějších problémů dneška.

- Co myslíte, usměje se na bývalého ministra dopravy štěstí? A PPF? Nebo ta už se usmála?

- Nechcete oponu z Národního? Není drahá. Za 100 tisíc. (Zdá se, že se vyplatí sledovat stránky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jak teď Babišova vláda hledá peníze všude možně, aby zaplatila svoje dárky pro voliče, v tom státním výprodeji se možná začnou objevovat zajímavé věci.)

- A na závěr dnes něco pro ty z nás, kdo mají občas pocit, že dřív bylo líp. Ono ve skutečnosti nebylo, ale třeba na těchto fotografiích se občas zdá, že ano.

Dobrý víkend a dobré čtení přeji.

jk