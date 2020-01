Ruský prezident Vladimir Putin zahájil svůj projev Federálnímu shromáždění slovy, že v ruské společnosti dozrála touha po změnách. Krátce poté, co domluvil, ruská vláda podala demisi. Dmitrij Medveděv prohlásil, že to považuje za správné ve světle ústavních změn, které ruský prezident v projevu navrhl.

To ale přišlo až později. Prezident se v úvodu věnoval hlavně demografii. Rusko totiž vymírá, především kvůli propadu porodnosti v devadesátých letech. V současnosti na každou ruskou ženu připadá 1,5 dítěte. Nyní Vladimir Putin nařídil vládě, aby tento koeficient do roku 2024 stoupl na 1,7 dítěte. Zajistit by to mělo zvýšení porodného, obědy zdarma ve školách a podobně.