Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná někdo od novin. Zde je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.



- Adriana Krnáčová je pozoruhodná postava. A tohle je pozoruhodný rozhovor. Krnáčová po odchodu z politiky a bez přidělené trafiky samozřejmě prozřela. Babiš už je ošklivý, řídit stát jako firmu už je nesmysl... Na jejím příběhu je přitom dobře vidět, jak se Babiš stará o své ovečky. O některé. Exministr dopravy Dan Ťok třeba míří do diplomacie. Ale někdo holt musí o vyšší politice už jen psát fiktivní příběhy.



- Až zase někde uslyšíte premiéra Andreje Babiše říkat, jak se máme dobře, jak díky němu stát úplně kvete, vzpomeňte si na tohle. Čtení je to až strašidelné.



- Tohle je jedna z největších událostí týdne. Našli se totiž lidé, kteří vezmou svých 200 milionů korun a dají je někomu jinému. Skvělé. Zde rozhovor s těmito milými lidmi.



- Jak opravit Česko? Zde je pár nápadů.



- Máte firemní mobil? Tak vězte, že jste na tom lépe než Bulhaři. Vlastně lépe než velká část Evropy. (Alespoň v tomto.)



- Dvaadvacet nejbohatších mužů toho vlastní víc než všechny ženy v Africe a padesát největších evropských firem má menší hodnotu než pět největších z USA.



- Tohle je story týdne. Saúdskoarabský princ hacknul telefon prvního až druhého nejbohatšího člověka světa Jeffa Bezose. Poslal mu video a pak už jen měsíce sledoval Bezosovu soukromou komunikaci. Příběh jak ze skutečného Jamese Bonda.



- “Spáchat nájemnou vraždu a zmizet bez odhalení je v čase moderních technologií mimořádně složité.”



- Počítač dostal za úkol vymyslet stroj z živých buněk. A úkol splnil na jedničku. Budoucnost už je tady.



- Kdyby někoho zajímalo, jak političtí veksláci k bohatství přišli, doporučuji tenhle příběh. Příběh historicky nejrozsáhlejší restituce v Česku.



- Zde jeden velmi drobný příspěvek k (možná velkému) zamyšlení.



- 122 kandidátů na osm míst v radách České televize a Českého rozhlasu. Takový je tu zájem hlídat veřejnoprávní média. Bohužel nevíme přesně, kdo všechno ten zájem má a proč. V Česku se totiž roky hraje taková hra, že jsou tyhle rady strašně nezávislé, protože tu koně politických stran nominují nejrůznější spolky. Tentokrát třeba Spolek pro navrácení sochy TGM do Ostravy. Nebo Český klub zlatokopů a mnoho dalších nečekaných zájemců o kvalitu vysílání.



- V tomto článku se píše, jak trápit děti. Ale prý jim to má pomoci.



- Terry Jones ve dvou a půl minutě.



- Jak vypadá cesta z Londýna do Prahy vlakem? Takhle.



- Naši slovenští bratři mají problém s krajní pravicí. Opravdu velký problém.



- Tak nakonec to dobře dopadlo. Ale ty dva roky, kdy policisté a státní zástupkyně trápili tohoto pána a jeho syna, za ty by se měl někdo zodpovídat.



- A něco na závěr: Chcete si poslechnout hlas tři tisíce let starého člověka? Tak tady. Nemůžu si pomoct, ale úplně příjemně ten pán nezněl.



Dobrý víkend a dobré čtení přeji.

jk