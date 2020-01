Odvolaný ministr dopravy Vladimír Kremlík měl v pátek špatný den. Kromě toho, že jeho resort oficiálně převzal stávající ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ještě se od premiéra dozvěděl, že na úřadě nebude ani náměstkem.

Andrej Babiš totiž na páteční tiskové konferenci popřel svá předchozí slova, která řekl pro deník MF Dnes ve středu. "Ano, dohodli jsme se, že tam zůstane v pozici náměstka. Bude panu Havlíčkovi pomáhat v některých věcech, například majetkových," citoval list odpověď Babiše s tím, že může jít o pozici tzv. politického náměstka. Podle premiéra ale prý tato citace jeho citací vlastně nebyla, protože jen potvrdil tvrzení novináře. "Já jsem po setkání s novináři dostal dotaz. A tvrzení jednoho novináře, že pan Kremlík má být politický náměstek. A já jsem na to reagoval, protože jsem neměl informace, že samozřejmě jsem to taky slyšel, že to někteří navrhují, ale že jsem neměl možnost mluvit s panem Havlíčkem," vysvětloval pak svou otočku na tiskové konferenci Babiš.