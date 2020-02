Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná někdo od novin. Zde je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.



- Rezignoval jeden velmi důležitý a schopný úředník. Rezignoval proto, že tu Babišova vláda prostřednictvím svého superministra Havlíčka tvaruje veledůležitou aukci kmitočtů pro mobilní 5G sítě až příliš podivně. A podivný je i jeho odchod z funkce. Zároveň s rezignací ho totiž ministr průmyslu Havlíček odvolal. Jenže se zdá, že si ani pořádně nepřečetl, jak se to vlastně dělá.



- A když jsme u toho Havlíčka, Český rozhlas a reportér magazínu Reportér Jiří Štický docela podrobně rozebrali, co je to vlastně za pána.



- Bydlení je jednoznačně jeden z největších problémů dnešního Česka. V Praze se nájemní bydlení stává nedostupné pro stále větší část střední a nižší ekonomické třídy. Ta mizí a její místo nahrazují třeba turisté. Zvyšují se pak i ceny nemovitostí nebo nájmů v okolí Prahy a dalších velkých městech... A zatím nikdo z vlády pro “čaulidi” a bohužel ani nikdo z vedení hlavního města nepřišel s nějakým funkčním řešením. Ani se nezdá, že by na něm někdo pracoval.

Neříkám, že tohle je ten nejlepší recept, dokonce je velmi kontroverzní. Ale rozhodně nelze Berlínu upřít akceschopnost, nějakou vizi a snahu spravovat město tak, aby se v něm dalo i trvale žít.



- “Dnes Ministerstvo zahraničí ztratilo na významu a klíčová figura je skutečně prezident, což v prvním období Miloše Zemana takové nebylo. Ministerstvo zahraničí je teď nejslabší za posledních 30 let.” Velmi zajímavý rozhovor s velmi zajímavým diplomatem. Byť diplomatem, s jehož některými myšlenkami nedokážu souhlasit. Ale je třeba znát různé pohledy na věc.



- Mapa obětí z Auschwitz. Strašné. I když to víme, nezbývá, než si to připomínat.



- A pak, že jsou matfyzáci nebo programátoři leví na sport. Třeba tady jsou to oni, kdo pomáhá vyhrávat.



- Koronavirus lidstvo zvládne. Tvrdí to biolog Jaroslav Petr. Tak snad.



- Žhavá aféra špičkové české technologické firmy Avast ukázala nejen to, jak čile podobné firmy obchodují s údaji svých uživatelů. Tady se můžete ale také dočíst, co si vlastně do svého počítače stahujete, když si instalujete antivir. Jestli to totiž není něco, co vám spíš škodí, než pomáhá.



- Hackathon k e-shopu pro dálniční známky se mi velmi líbil. Hlavně proto, že se jím udělal “dlouhý nos” na nepružný, nemoderní, neprůhledný, korumpovaný a neefektivní stát. Tady je ale o poznání kritičtější pohled. Zajímavé si přečíst, i když tak docela nesouhlasím.



- “Pokud člověk nezná Billie Eilish, má to jediné prostinké vysvětlení: Už je starý.” Ano, já už jsem starý, ale třeba vy nejste.



- Dataři z rozhlasu si položili otázku, k čemu vlastně máme Senát. Je “zbytečný a drahý”, jak si myslí Andrej Babiš? Nebo je to užitečná instituce, která často opravuje to, co vzejde ze sněmovny? Tady je odpověď.



- Myslíte, že je u nás draho? Tak se podívejte sem, tady je mnohem dráž.



- Co se vám vybaví, když se řekne "Literární noviny"? Skoro bych řekl, že ne to, čím jsou Literární noviny dnes.



- A pak, že moucha je jen otravná havěť. Může nám být nakonec docela ku prospěchu.



- A na závěr peep show. Tedy ne ta pokleslá, necudná. Tahle je docela vkusná. I když i tady se odhalují lidé. Objevil jsem ji nedávno náhodou. Není to žánr pro každého, ale třeba se vám bude některé to odhalování také líbit.



Dobrý víkend a dobré sledování a čtení přeji.

jk