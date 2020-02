Máme nejméně lidí v extrémní chudobě, dožíváme se nejvyššího věku, jsme bohatší, než jsme kdy byli. Nějak takto obvykle začíná proslov ekonoma, jenž chce ukázat, že se má lidstvo díky ekonomickému růstu nejlépe v historii. A má pravdu. Přesto svět trpí epidemiemi depresí a úzkostí. Společnost je rozdělenější, posilují populisté a jako by se navzdory ekonomickému růstu vytrácelo štěstí a životní spokojenost.

Poslední výzkumy studující tento paradox růstu ukazují, že jde zřejmě o důsledek přirozeného fungování lidského mozku, které je velmi těžké potlačit. Objevuje se proto naléhavé volání po ekonomii štěstí, která bude sice nadále sledovat ekonomický růst, ale začne klást důraz na to, jací lidé skutečně jsou, než jací by měli dle modelů ideálně být. Mohla by se totiž jinak naplnit slova řeckého filozofa Platóna, že každá demokracie jednou skončí tyranií.

Před tisíci lety zažil člověk během celého svého života v průměru takový ekonomický růst jako dnes během půl roku. Často i takto malý pokrok byl ale smeten válkami, hladomorem nebo nemocemi. Po drtivou většinu doby existence lidstva byl život krutý. Lidé žili ve světě sužovaném myriádou problémů. Dobré od zlého bylo celkem lehce rozeznatelné. Málokdo viděl na morové ráně něco pozitivního. S ekonomickým růstem, vědeckým pokrokem a v důsledku toho zlepšováním životních podmínek ale dochází k odstraňování podobných hrozeb. Dalo by se tedy čekat, že člověk bude stále spokojenější a bude se dívat na svět kolem sebe pozitivněji. Jenže takový vztah tak úplně neplatí.