Máme tu pozoruhodný spor. Ministerstvo zdravotnictví chce zpřísnit podmínky pro reklamu na alkohol a ministerstvo kultury, které jediné může zákon předložit, to odmítá. Cynik by to mohl interpretovat tak, že opíjet se sice není podle naší vlády zdravé, leč na druhou stranu to kabinet považuje za opečovávanou součást naší kultury. Jenže ona to zase až taková legrace není.

Česko je s odpuštěním propitá země: Ve spotřebě alkoholu jsme podle různých metodik druzí až čtvrtí na světě. Alkohol je zdatný zabiják - ročně u nás na následky pití zemře 6 a půl tisíce lidí, což je šest procent celkové úmrtnosti.