Jana Kubity, editora Hospodářek.



- Stanislav Křeček si s Tomiem Okamurou domluvil, že bude ombusmanem a takhle pak přebíral úřad. Komentář to nepotřebuje. Snad jen zopakuji výzvu, že namísto utápění se v žalu bychom se měli začít prostě pořádně zabývat tím, co úřad ombudsmana vlastně dělá. A to o poznání víc, než jak jsme to dělali doposud.



- Skeptická poznámka zástupce šéfredaktora Respektu Marka Švehly o Airbnb v Praze.



- A přidávám k tomu záznam prvního organizovaného protestu proti rozmachu tohoto nového byznysu. Je nepodstatné, z kterého média ten článek pochází. Tady odsudky příliš levicových pohledů na věc nezaberou. Airbnb a neschopnost politiků na něj reagovat dělají z některých částí měst těžko obyvatelná místa pro všechny bez rozdílu politického vyznání.



- “Rudá Jana”, “Venezuela” nebo “železná lady”? Petr Fischer se ptá, kdo je vlastně ministryně Jana Maláčová? A je to tedy nečekaně zapeklitá otázka.



- Zajímavý byznysový rozhovor s člověkem, který dělá největší on-line bazar v Česku v devíti lidech a neprodal by ho ani za miliardu. A nepotřebuje facebook, už tím je mi sympatický.



- “Vydá-li Ústavní soud svůj nález v době, kdy už je člověk mrtvý, zas takové potěšení z jeho četby mít nebude.” Píše poněkud smutně Tomáš Němeček o novém nálezu, který se týká největšího ze všech střetů zájmů, tedy toho, jímž nerušeně oplývá náš premiér.



- V digitální společnosti Geewa asi není moc “čaulidí”.



Pro mě to ale byla velká věc. Kdysi, když jsem začínal v Lidovkách jako soudničkář, velmi často jsem z různých budek po Praze telefonoval do redakce na Žižkov celé články o různých zločinech a sporech a verdiktech. Musel jsem jich někdy oběhnout za den několik a vracet se neustále do redakce nešlo. A mobilní telefon jsem tehdy jako elév neměl. Obvykle jsem si našel nějakou budku poblíž soudu, v jedné ruce zápisky, v druhé drobáky a do sluchátka jsem nějaké dámě z naběráku, tak jsme říkali přepisovací službě v redakci, diktoval zprávu. Jak v tom spojení občas chrčelo a šumělo, musel jsem někdy na tu dámu i křičet, kolik kdo dostal let natvrdo. Až se kolem zastavovali lidé a poslouchali mě jak rádio.

Už několik let si říkám, kdo vlastně ty budky dnes ještě používá. Že je vlastně někdo nezrušil už dávno. Před pár lety jsem psal do Hospodářek povídku o blackoutu, nefungovaly v ní ani mobily a lidi museli volat právě z budek. Zmiňoval jsem v ní dokonce jednu konkrétní na Hradčanské u metra. Žena mi tehdy říkala, že pochybuje, jestli ještě vůbec funguje. Tak jsem se tam cestou do práce stavil, abych ji zkontroloval. Byla tam, celá poškrábaná, posprejovaná, zanedbaná. Štítil jsem se, ale nakonec jsem zkusil sluchátko, a tón tam byl.

Ale teď končí, a ostatní taky. Mladým se to možná bude zdát jako nepodstatná a nezajímavá událost, ale mně je to líto. Znamená to zaprvé, že jsem starej a taky, že až budu někdy někomu zase vyprávět tyhle příhody, nebude už nejspíš vědět, o čem to vlastně mluvím. Pokud mi trochu rozumíte, tady se můžete rozloučit.



- A tady ještě jeden pomalu mizející svět. Titulní strany novin. Pořád je to pro mě radost se na ně ráno podívat. Ale ubývá nás takových.



- Další hrůzný příběh z dílny přerovských exekutorů. V článku je věta “Poslanci ale o etickém jednání exekutorů přesvědčeni nejsou”. Já zase nejsem přesvědčen o tom, že tu poslanci chtějí proti exekutorským brutalitám vůbec zakročit.



- Velmi pozoruhodné čtení o jednom zapomenutém vojenském veteránovi. Takový osud a přitom o něm až donedávna věděl jen málokdo.



- Trochu se bojím, že tohle už dojímá málokoho. Ale je důležité vědět, že i když tady zrovna někteří čeští politici nešermují slabomyslně uprchlíky, ta takzvaná uprchlická krize bují samozřejmě dál.



- A dnes na závěr něco pro vaše oko. Tedy pokud máte rádi krajinky. Tyhle jsou prý teď nejkrásnější.



Přeji dobrý víkend a dobré čtení.

jk