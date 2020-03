Do sněmovních voleb zbývá rok a půl, ovšem kola nákupu voličů se začínají už nyní roztáčet naplno. Velmi reálně začalo tento týden vypadat zrušení superhrubé mzdy podle plánu hnutí ANO. Pro průměrného zaměstnance by to znamenalo, že dostane od státu dárek zhruba ve výši čtyři tisíce korun ročně. S plánem souhlasila vládní ČSSD, a protože zrušení superhrubé mzdy v různých variantách chtějí i další strany, je pravděpodobné, že k němu od příštího roku dojde.