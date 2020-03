Ekonomické důsledky globálního šíření koronavirové nákazy nabírají dosud netušený spád. Většinou jde – a ještě bohužel půjde – o důsledky neblahé, které pocítí i Česko. Existují však výjimky. Ve stínu uvržení milionů obyvatel severní Itálie do karantény poněkud zaniká, že dvě světové ropné velmoci právě vstoupily do války. Jde o válku cenovou, jejímž výsledkem mohou být nejlevnější pohonné hmoty v Česku od roku 2009. Ty by byly tuzemské ekonomice, jež je čistým dovozcem ropy, vzpruhou zvláště vítanou právě nyní, v době jejího hrozícího dalšího závažného zpomalení v důsledku koronaviru.