Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vždycky dbal na dokonalou veřejnou image. Neuvidíte ho bez obleků a košil na míru, jeho sociální sítě jsou živené aktuálním obsahem, na ženy střední generace působí jako slušný ideální syn. Jen je to bohužel k tomu všemu zrovna ministr zdravotnictví, ne manažer české pobočky nadnárodní firmy. A jak se ukazuje, dokonale uhlazená komunikace připravená pro období klidu a míru se naprosto vyprazdňuje a selhává při krizových situacích.

Když se světem šíří nová nákaza, je důležité, aby stát ochránil své obyvatele a dal jim najevo, co je potřeba udělat, kdy je to potřeba udělat a jak dlouho to bude trvat. Politici musí zapomenout na leštění ega a dát slovo odborníkům. Adam Vojtěch však odborníkem na zdravotnictví není, je jenom mediální a manažerskou tváří ministerstva. Vzděláním je právník a absolvent mediálních studií, od konce studií pracoval pro Andreje Babiše.

Takže jak je možné, že člověk, který má magisterský titul z oboru zaměřeného na mediální obsahy, smysl sdělení a jejich účinky, vrší jednu komunikační botu za druhou? Navíc prosakují na veřejnost také organizační selhání a struktura ochranných opatření se mění pomalu každý den.