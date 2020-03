Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná někdo od novin. Zde je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářek.



- Šíření koronaviru Covid 19 můžete sledovat ZDE, ZDE nebo třeba ZDE a taky ZDE a ZDE dokonce s hudbou.



- Zde si můžete přečíst, jak Covid 19 mění už teď naše životy.



- Tady pár užitečných rad pro zaměstnance i zaměstnavatele.



- Zde pozoruhodný rozhovor s ženou, která byla v Itálii, je jí zle, má všechny příznaky, ale nikdo ji nechce otestovat na koronavir. Divné, vždyť premiér Babiš na tiskovce tvrdil, že testy “nejsou problém”, že je jich dost.



- A zde zajímavé čtení o tom, jak se s koronavirem potýká Jižní Korea. Sice docela úspěšně, ale některá opatření by šla v Evropě uplatnit jen těžko.



- A ke koronaviru ještě tento velmi zajímavý profil lékaře Jiřího Štefánka na facebooku.



- A teď honem pryč od virů. Chuck Norris slaví narozeniny. Ne, moment, je to prý jinak, narozeniny slaví Chucka Norrise. Už po osmdesáté. Tady bych se vůbec nebál popřát ještě alespoň jednou tolik.



- Věděli jste, že existuje strana, která ve svém programu nabízí omezení rychlosti světla na 100 km/h?



- Takový billboard u silnice trvá postavit asi tak jedno odpoledne, ale odstranit ho i tři roky. A až podivně často na to nestačí ani ty tři roky. Velmi smutná mapa.



- Jestli stárnete, a třeba já to dělám, tak si klidně přečtěte tenhle rozhovor. Je dobrý.



- A na závěr jedno doporučení. Jestli máte rádi vědu, podívejte se na tenhle web plný novinek o nejrůznějších objevech. Je to velmi dobře stravitelné i pro nás laiky. A dozvíte se tam třeba o planetě, na které prší železo, o tom, že vám aminokyselina L-serin zlepší paměť nebo o tom, že psi disponují dosud neznámým smyslem pro detekci infračerveného záření.



Dobrý víkend a dobré čtení a pevné zdraví.

jk

Foto: Kresba - Miloš Čermák