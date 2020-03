Říká se že každá krize je příležitost. Dnes, když se zpřísňují opatření proti šíření korovaniru, platí nouzouvý stav a bezprecedentní omezení, to tak sice nevypadá, ale až epidemie odezní, budeme mít dobrou příležitost poučit se ze zkušeností, ke kterým jsme nyní vpodstatě donuceni. A bude to příležitost fungovat mnohem lépe, pohodlněji a racionálněji než dosud.

Dosud v Česku například nebylo vůbec běžné, že by firmy umožňovaly zaměstnancům homeofiice. Byly sice vyjímky, ale drtivá většina lidí, i na kancelářských pozicích, byla nucena chodit do práce, aniž by to bylo v době všudypřítomného internetu nutné. Nyní to najednou jde. Z domova pracuje kdo může. A ukazuje se, že povinná přítomnost na pracovišti byla často jen manýrou manažerů, kteří měli pocit, že musí na zaměstnance dohlížet jako dráb na nevolníky. Výkon zaměstnanců, zbavených české patologické pracovní kultury “na píchačky”, se přitom evidentně nijak nesnižuje. Po odeznění epidemie snad větší množství firem pochopí, že práce z domova není něco rizikového, ale racionální standard. Toho ušetřeného času za dojíždění, za účast na formálních poradách! O tolik lepší výkon zaměstnanců, spokojených, že jim zaměstnavatel dává důvěru! To přeci stojí za to.