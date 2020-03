V médiích čteme varovaní před panikou. Vidíme a slyšíme to tak často, že je téměř nemožné, abychom v paniku neuvěřili. Navzdory tomu, že se panika nekoná. To, co se mylně nazývá panikou, je totiž chaos. Ale zatímco za paniku si každý může sám a je to doslova a do písmene jeho osobní psychiatrický problém, tak chaos je problém vedení. Stát se snaží vyvinit tím, že z nás dělá panikáře. Pojďme se podívat na to, proč tomu tak není.