Prezident České republiky Miloš Zeman vystoupil s televizním projevem k národu. Je dobře, že to udělal, i když to udělal poněkud pozdě. Devět dní po zavření škol, čtyři dny po vyhlášení karantény nad celým Českem. S několikadenním zpožděním například proti španělskému premiérovi Pedro Gonzalesovi, či francouzskému prezidentu Macronovi. A později než německá kancléřka Angela Merkelová, která za normálních okolností, na rozdíl od Zemana, jež se vyjadřuje ke kde čemu, nevystoupila s televizním projevem čtrnáct let.