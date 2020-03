"Epidemie eboly mě naučily, že musíte jednat rychle. Největší chybou je nicnedělání," říká ve videu, které se tento týden šíří na sociálních sítích, Michael Ryan, ředitel krizových programů Světové zdravotnické organizace.

Tenhle chlapík ví o čem mluví, v posledních dvaceti letech bojoval proti ebole při četných epidemiích takřka vždy v první linii. Jeho rada ale zdaleka neplatí jen pro lékaře a epidemiology. To samé, tedy "neváhat a jednat", by teď mělo být mantrou všech vlád v boji proti ekonomickým dopadům epidemie koronaviru.

Jak ekonomové tvrdí, pokud se nákaza nezvládne během prvního pololetí letošního roku, budou dopady na světové hospodářství mnohem horší než při poslední velké krizi v roce 2009. To by mimo jiné znamenalo prudký nárůst nezaměstnanosti a citelné oslabení kupní síly domácností.

Filip Matějka, jeden z nejlepších mladých českých ekonomů, sepsal přes noc krátkou údernou zprávu, v níž vysvětluje, proč je tahle ekonomická recese unikátní, co by měly vlády udělat teď hned a k jakým opatřením přistoupit, až největší zdravotní rizika pominou. Nesmírně důležité čtení.

Jak by se v současné krizové situaci měly chovat firmy zase v tomto rozhovoru nastiňuje Petr Smutný, šéf restrukturalizací v poradenské firmě PwC.

Ve zkratce: firmy si musí ohlídat, aby měly co nejvíce hotovosti, připravit si scénáře dalšího vývoje a okamžitě ořezat náklady.

Jak to zatím vypadá, vlády po celém světě se domnívají, že koronavirová krize bude přinejmenším tak strašná jako ta předchozí, finanční, a jsou v zásadě ochotné udělat cokoliv, aby se vyhnuly opakování deset let starého scénáře. A jsou připravené utrácet bez ohledu na otázku, kdo to nakonec zaplatí. A mají pravdu, teď opravdu není čas něco podobného řešit. Důležité je co nejrychleji jednat.

Výběr týdne

Koronavirové paragrafy

V současnosti je víc než kdy jindy důležité, aby média pomáhala firmám i lidem orientovat se ve zmatku, který epidemie zákonitě přináší. Ztratit se v labyrintu nových vládních nařízení je tuze snadné a proto jsme pro vás připravili malou právní poradnu. Ptejte se a právníci renomovaných kanceláří vám během pár hodin odpoví.

Praktický průvodce koronavirem

Všechny nejdůležitější rady jak se bránit proti nákaze, vypořádat se s karanténou, jak a kde pomáhat lidem, kteří se bez pomoci ostatních nyní neobejdou, zkrátka a dobře všechny praktické informace najdete v tomto článku. Čtěte a šiřte.

Lži v čase viru

Informační válka Ruska proti Západu neustává ani v době koronavirové, ba naopak. Evropská unie podle listu Financial Times zaznamenala od 22. ledna 80 případů, kdy se s Ruskem svázané dezinformační falešné účty na sociálních sítích pokusily šířit zprávy o nemoci Covid-19. V minulosti z těchto účtů přicházely dezinformace třeba o válce v Sýrii nebo o hnutí francouzských žlutých vest. Cílem těchto dezinformací ale není jen vyvolávat nejistotu, cílem je i vydělávat. Podle nevládní organizace Global Disinformation Index vydělávají webové stránky zaměřené na šíření dezinformací ročně až 75 milionů eur z reklamy, kterou na ně v drtivé většině dodává firma Google. Ze strany dezinformátorů je to vlastně geniální obchodní model: snaží se poškodit státy založené na určitém způsobu vidění a fungování světa a firma, která v nich díky tomuto systému vyrostla, jim za to ještě platí.

Svět po koronaviru

Každá krize, a platí to bezpochyby i o současné epidemii koronaviru, má své vítěze a své poražené a je nejen hrozbou, ale také příležitostí. Podobné nepředvídatelné a rozsáhlé epidemie mívají také dalekosáhlé dopady. Bez nadsázky mohou doslova změnit svět. Tenhle rozhovor s Pavlem Kysilkou vám možná trochu spraví náladu, svět se kvůli koronaviru může v mnohém změnit k lepšímu.