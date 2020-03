V článku Necháme v zájmu ochrany života umřít celou českou ekonomiku? Bývalí členové bankovní rady Zdeněk Tůma a Mojmír Hampl argumentují, že je třeba brát v potaz ekonomické ztráty ze současných opatřeních, které vyčíslili na 250 mld a jsou podle nich v Česku až příliš tvrdá.

Autoři mají pravdu v tom, že u každého státního zásahu do ekonomiky a společnosti, je potřeba porovnat, co se stane s opatřením a co se stane bez něj. V takovém porovnání jde rozhodně o víc, než o pouhé určení kolik procent HDP jsme ochotni obětovat za zachráněné životy. Jde o komplikované srovnání, u kterého si nikdy nemůžeme být jisti, že ho provádíme správně. Na druhou stranu není složité nahlédnout, když je toto srovnání provedeno naprosto zjevně špatně, což je případ článku, který nám předkládá Hampl s Tůmou.