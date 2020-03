Kolegové Zdeněk Tůma a Mojmír Hampl se vydali na velmi tenký led testování veřejného mínění, když ve svém komentáři upozornili na to, že vyvolané a související nepřímé ekonomické náklady mnohonásobně převýší samotné přímé náklady zdravotnictví na boj s pandemií. Nejenže to je zcela legitimní varování, ale už v tuto chvíli je to nezpochybnitelný fakt. Jenže jako v každém dramatu i tady platí, že "timing is everything".

Společnost, která je v šoku a mobilizuje zdroje i vůli k boji, kdy na letadla se zdravotnickými prostředky z Číny všichni, zejména pracovníci v prvních liniích, čekají jako na smilování, není na tenhle typ úvah ani zvědavá, ani připravená.