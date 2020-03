Vypadá to vlastně docela dobře. Vláda nezapomněla na živnostníky a schválila, že dostanou měsíčně patnáct tisíc korun, pokud kvůli opatřením vlády v boji s koronavirem nemohou vydělávat. A také mají nově nárok na ošetřovné, pokud se musí starat o děti kvůli zavřeným školám. Zapomenout bychom neměli ani na půlroční úlevu na sociálním a zdravotním pojištění. A také odklad elektronické evidence tržeb. To všechno bude stát desítky miliard korun ze státního rozpočtu.

V důsledku by ale možná bylo lepší, kdyby vláda na živnostníky zapomněla a nechala je platit to, co platit mají. Protože patnáct tisíc měsíčně po dobu, kdy byli či stále ještě jsou nuceně mimo provoz, absolutně nenahradí škody, které jim vznikly ve chvíli, kdy se vláda rozhodla řadu provozoven ze dne na den zavřít.