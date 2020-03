Krize spojená s pandemií je mnohem dramatičtější než ta, kterou jsme zažili v roce 2008. Aktuální rozhodnutí Poslanecké sněmovny odmítnout zrychleně projednat rozšíření pravomocí ČNB je pěkným příkladem toho, jak je politiku schopna ovlivnit nešťastná komunikace představitelů vlády spojená s ještě nešťastnějšími komentáři znalost věci předstírajících novinářů či politiků nevládních.

Málokdo si dnes uvědomuje, že i v roce 2008 hrozily problémy významných finančních institucí (primárně penzijních a podílových fondů a jedné banky). Díky sjednocení dohledu v ČNB ale byla tato instituce schopna problémy včas rozpoznat, reagovat na ně a přijmout dostatečná opatření. To, že byli nejvýznamnější představitelé ČNB v té době schopni s dostatečnou sebedůvěrou konstatovat, že jsou všechny významnější a významné finanční instituce v pořádku a že jsou všechny banky bezpečné, nakonec také uklidnilo veřejnost a vedlo k tomu, že se český finanční sektor v krizi roku 2008 problémem nestal. Bohužel to ale taky zafixovalo ve většině aktérů české politiky pocit, že český finanční sektor je nezranitelný a může se kdykoliv stát součástí řešení problémů, které nijak nezpůsobil – tedy i pandemie - aniž by se dostal do závažných potíží.