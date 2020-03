Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná někdo od novin. Zde je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě,, editora Hospodářek.Informací o koronaviru je opravdu snad až příliš mnoho. Proto se tentokrát zaměřme na to, co o něm nebo o důsledcích pandemické krize říkají ti, jimž se vyplatí naslouchat. Vědci, lékaři, ekonomové, zodpovědní úředníci.- "" Roman Prymula.- "" Profesor Omar Šerý.- “” Bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer.- "" Profesor Pavel Kolář.- "" Profesor Julius Lukeš.- "" Lékař Marek Zeman a advokát Petr Michal.- Uf. Chcete si na závěr trochu od koronaviru ulevit? Pojďte se podívat do Rudolfina. Ano, je zavřené, ale nakouknout se tam dá alespoň. Řeknu vám, není to ono, ale aspoň něco.