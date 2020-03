Ministr obrany Lubomír Metnar chtěl na jednání vlády předložit materiál, který by umožňoval přijímat zásadní opatření bez parlamentu. Návrh počítá s tím, že v případě neakceschopného parlamentu by krizové rozhodování, například o vyhlášení stavu ohrožení státu, přešlo na vládu. A kdyby se nestihla sejít ani ta, rozhodoval by jen premiér.

Člověk nemusí být ani moc paranoidní, aby ho napadlo, že začalo jít do tuhého. Tedy, že vláda uchopila příležitost za pačesy a chce současné situace využít k tomu, aby upozadila parlament, který premiér opakovaně nazývá žvanírnou. Na optimismu nepřidá ani to, že podobné záležitosti vidíme v blízkém Maďarsku, kde si už premiérův přítel Viktor Orbán prosadil nouzový stav bez omezení a vládnutí pomocí dekretů.