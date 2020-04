Když čeští občané dostanou v průzkumu otázku, nakolik si cení svého života, většina nejde s částkou pod třicet milionů korun, nebo dokonce uvádí, že je finančně nevyčíslitelný. Když se pojišťovna podívá na hodnotu jednoho občana na základě běžného životního pojištění, dochází k závěru, že si Češi života neváží na víc než na 300 tisíc korun. Jak vidno, určit cenu lidského života je obtížné, nicméně nezbytné. Je to nutné při zvažování všech opatření, jejichž cílem je chránit životy. A o to víc to platí nyní, kdy ekonomové musí volit mezi záchranou životů a udržením ekonomiky při životě. Nezbývá proto než se pustit do výpočtů, jakkoliv mohou být cynické.