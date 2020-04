Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná někdo od novin. Zde je výběr všeho, co se tento týden vyplatilo číst, sledovat nebo poslouchat podle mě, Jana Kubity, editora hospodářek.



Pojďme to dnes prosím udělat jinak. Pojďme se vyhnout tomu ošklivému koronaviru. Už jsme jím promoření až dost. Informačně určitě.



- Pokud platíte koncesionářské poplatky, zde je pro vás drobná informace o platech šéfů veřejnoprávních médií. Není v tom nic skandálního. Ale přijde mi zdravé pro společnost, když se zveřejňování podobných informací považuje za něco docela normálního, za něco, co prostě patří k naší společenské kultuře.



- Co dokáže mozek? Jeho schopnost “opravit” sebe sama odborníky zaskočila.



- “Dennodenně probíhá na internetu přehršel diskusí o politice. Třeba o tom, jestli sociální stát omezuje svobodu. Nebo jestli ji naopak rozšiřuje. Dřív nebo později v takové debatě někdo nakonec zmíní dělení svobody na pozitivní a negativní. Chápeme ale skutečně jeho podstatu? A je vůbec v dnešní době ještě relevantní?” Těžší, ale zajímavé.



- Je užitečné si tu a tam udělat inventuru slibů. Zvlášť když jde o mistra světa ve slibování.



- Nezdá se vám, že ta další hrozící migrační vlna z února někam zmizela? Kde všichni jsou?



- U TMBK si můžete objednat vlastní koláž. A je to tak blbý, až je to dobrý.



- “Hladám ťa icq po celej sieti

miestnosť po miestnosti

monitor svieti...”



Tak ICQ prý ještě neumřelo.



- Zkuste si představit, jak byste prožívali dnešní dny, kdyby nebyl internet.



- Pokud máte Netflix, zde najdete tipy na jeho 40 top pořadů. Ale nečekejte žádné komerční hitovky, přece jen to dávali dohromady intelektuálové z The New Yorker.



- A zajděte si na koncert. Třeba tady na Mňágu.



- Nebo do divadla. Třeba tady do Dejvického na jejich vpravdě pozoruhodnou verzi Mozartovy Kouzelné flétny.

- A celý tenhle projekt #Kulturažije je skvělý nápad a vám je jistě zbytečné říkat, že podporovat právě teď “své” umělce může být užitečné nejen pro ně, ale pro všechny. Ona taková hladová kultura pak někdy musí umění nahrazovat podbízivostí, aby se nasytila.



- A další skvělý projekt najdete pod #veda_na_doma. Série přednášek pod hlavičkou Akademie věd má silný potenciál dostat spoustu nejnovějších poznatků přes Facebook k lidem, kteří by k nim jinak hledali cestu těžko. Tady se třeba můžete podívat do obýváku Petra Brože z Geofyzikálního ústavu, který vám tam pomocí Lega ukáže, jak se dostat na Mars. Vynikající.



- A když už jsme se podívali k vědcům domů, jukněte i ke sportovcům. A protáhněte se s nimi. (Po dvou týdnech na home officu, kde jsou všechny ty zásoby jídla tak blízko a neustále na mě volají “Pojď si kousnout, pojď” jsem to sám potřeboval jako sůl.)



- A vlastně na konec si jeden koronavirus dejme. Ale žádné čtení! Poslechněte si ho. Ano, poslechněte. Je to možná odporný a zákeřný vir, ale kdyby uměl dělat hudbu, byla by z něj velká hvězda.



Dobré čtení a hlavně pevné zdraví.

jk