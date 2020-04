Babišova bilionová státní pomoc je polopravda. Většinou jde "jen" o záruky, stát by měl víc pomáhat přímo

V poločase vedeme 1:0, prohlásil ve velikonočním projevu premiér Andrej Babiš. Má a nemá pravdu. Pravdu má v tom, že si Česko vede v boji se zdravotními aspekty pandemie velmi dobře. Ač země našeho regionu, tedy Polsko, Slovensko i Maďarsko, mají na počet obyvatel ještě méně mrtvých než my, je pravda, že málokde v Evropě zvládají epidemii lépe. Pokud se podaří trend udržet, vyjdeme z toto podle predikce Ústavu zdravotní statistiky v americkém Seattlu do srpna zhruba se čtyřmi stovkami obětí, což je proti situaci ve Itálii, Španělsku nebo Velké Británii, kde se oběti budu počítat v desetitisících, impozantní úspěch.

V čem tedy Andrej Babiš s výrokem, že v poločase vedeme 1:0, pravdu nemá? V tom, že nyní opravdu ještě nejsme v poločase. Samotné vítězství nad epidemií bude jen polovinou celého zápasu. Tou druhou bude zápas proti ekonomickým důsledkům – proti tomu, co Mezinárodní měnový fond už nyní nazývá největším propadem od velké hospodářské deprese ve třicátých letech minulého století. A pokud jde o přípravu na tuto část utkání, budí zatím postup vlády spíš rozpaky.

Marketingově to samozřejmě vypadá hezky. Premiér v projevu pravil, že vláda uvolní na pomoc ekonomice tisíc miliard korun. Zní to velkolepě, ale nejde o nové a ve skutečnosti ani o nijak vysoké číslo. Jde o tu samou částku, kterou kabinet avizoval na úplném začátku. Skládá se ze sta miliard na přímou pomoc, jako je kurzarbait nebo přímá podpora živnostníků, a devíti set miliard v podobě záruk za úvěry. A právě v zárukách je háček. Úvěry budou muset firmy splatit a není jisté, do jaké míry to v podmínkách ekonomického propadu dokážou. Sama vláda podle vicepremiéra Havlíčka počítá s tím, že odepíše třicet procent záruk, což mimo jiné znamená, že předpokládá obrovské množství krachů firem. Velmi vypovídající v této souvislosti je, že podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy považuje 72 procent firem vládní opatření za nedostatečná.