Konečný účet za koronakrizi v Česku ještě neznáme, ale po zaokrouhlení se podle všeho dostaneme k jednomu bilionu korun. Kdo to zaplatí? Ve spravedlivém světě by reparace za koronavirus platila čínská komunistická strana, která zoufale selhala v regulaci trhů s divokými zvířaty. Čínští komunisté umožnili znovuotevření trhů i poté, co se z nich v roce 2002 rozšířil virus způsobující SARS.