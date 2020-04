Zní to na první poslech jako celkem rozumný nápad: vláda dodá kapitál strategickým podnikům v potížích a na oplátku v nich získá podíl. Klíčové firmy tak nepadnou, zachrání se i navázaní dodavatelé a spousta pracovních míst, což pomůže i regionům, kde sídlí. V klidnějších dobách se pak stát "znárodněných" podniků či majetkových podílů zbaví. A třeba na tom ještě vydělá, jako americká federální vláda v poslední krizi při záchraně některých korporací z finančního sektoru. Má to ale háček: nikdo netuší, podle jakých kritérií by se u nás strategické podniky vybíraly, a už vůbec ne, jak by se oceňovaly. Natož jak by se prodávaly zpět do soukromých rukou.

Od prvotního výstřelu už přitom uběhla poměrně dlouhá doba. Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček o kapitálovém vstupu do několika podniků důležitých pro chod státu mluvil už předminulý týden, myšlenku v rozhovoru pro HN oprášila a rozvinula vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Dokola slyšíme, že strategické podniky nesmějí padnout. Při pátrání po tom, o jaké firmy jde, však stále padá jen jedno jméno. Řeč je o Českých aeroliniích (ČSA), respektive jejím vlastníkovi Smartwings.

Ne že by si jediné významnější české aerolinky nezasloužily pomocnou ruku. Současná krize odvětví zasáhla obzvlášť tvrdě a letecké společnosti včetně Smartwings jsou v potížích nezaviněně. Stabilizační úvěr, klidně garantovaný státem, by byl přiměřenou pomocí. I s rizikem, že současný faktický zákaz letů do tradičních destinací zesílený očekávanou špatnou letní sezonou firma neustojí a v rukách věřitelů nakonec skončí.