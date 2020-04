Mezi psychology je poměrně známá příhoda muže, který se v roce 1995 rozhodl vykrást několik bank. Neobtěžoval se přitom dát si na hlavu kuklu nebo jakkoliv skrývat obličej, dokonce se sám několikrát ostentativně ukazoval do kamery. Když ho policisté zadrželi, byl zaskočený, jak na něj přišli, když měl tvář politou citronovou šťávou. Věřil, že šťáva způsobuje neviditelnost. Letos zase zemřel jeden americký dobrodruh, když se ve vlastnoručně postavené raketě snažil dokázat, že Země je placatá. Člověk si řekne, že jsou to blázni, psychologové v jejich chování ale vidí něco, co se týká většiny lidí. Jde o takzvanou iluzi nadřazenosti, která se projevuje například v komentářích na sociálních sítích, kde se to často hemží lidmi myslícími si, že jsou experty. Výzkum a znalost příčin tohoto pocitu může nabídnout i návod, jak lze s takovými lidmi diskutovat.