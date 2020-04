Vzpomínáte ještě? Je Velikonoční neděle a epidemiolog Roman Prymula nás v otázkách Václava Moravce upozorňuje, že už za týden tu bude vlna nově nakažených. Hřešili jsme a jezdili jsme na kolech, či běhali s menším odstupem než 2 metry, teda s mou výjimkou, tyto druhy pohybu jsou mi cizí. Uvidíme to na statistikách už příští víkend. Ministr Jan Hamáček neopomněl přitvrdit hudbu, bude asi třeba restrikce přitvrdit, pravil.

Pro jistotu jsem počkal až do pondělí, sleduji denní pohyby na stránkách Ministerstva zdravotnictví a? Nic. Prostě nic, ani čekání na neděli nepomohlo. 92 nově identifikovaných tuto neděli, 89 minulou a to se tento víkend testovalo o poznání víc. Samozřejmě, to je jen dobře, nákaza polevuje, jenže nikde v našem středoevropském okolí není dnes tak často zapomínáno, že i odborník se může mýlit. Tím spíš, když je situace pandemie tak nová. Jako ekonom a manažer o omylech ostatně za svou kariéru něco vím. Ale také tuším, že právě to, že nikdo, ani odborník, nemá patent na pravdu, je dobrým důvodem, aby o celospolečensky závažných otázkách rozhodovali demokraticky volení a parlamentům odpovědní politici.