Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná někdo od novin. Zde je výběr všeho, co se tento týden vyplatilo číst, sledovat nebo poslouchat podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářek.

- "Čím rychlejc vymře deset procent Rakušanů a deset procent Němců, tím víc nás budou ekonomicky tlačit, protože budou imunní. On ten tlak bude ještě úplně jinej. Země, který projdou tou vlnou, tak projdou jakousi darwinistickou selekcí a změní to rovnováhu. A já z toho mám strašnej strach."

- Jak to chce vláda udělat, abychom jí věřili, že ví, co dělá, když nám zároveň nechce říct, proč dělá to, co dělá? Nebo nechce, abychom jí věřili?

- Je to docela kontrastní obrázek. Na jedné straně tu premiér a jeho ministryně financí šťastně září z televizních obrazovek, jak hojně vláda pomáhá, protože přece #spolecnetozvladneme - a na straně druhé tu podnikatelé, od malých po velké, po prvních interakcích s tímhle vládním štěstím rezignovaně říkají: Stát vám nijak nepomůže, smiřte se s tím.

- V předsedu Nejvyššího kontrolního úřadu Miroslava Kalu moc důvěry nemám. Už od doby, kdy jako poslanec za ČSSD protestoval proti návrhu, aby poslanci a senátoři platili za MHD slovy, že by pak z veřejné dopravy odešli "VIP osobnosti". Tedy on. Nicméně nezbývá, než doufat, že se teď jeho úřad skutečně pořádně podívá na všechny ty velmi podivné nákupy respirátorů pod hlavičkou vlády, zejména ministerstva zdravotnictví. Protože i kdyby byla ze všech těch podezření pravda jen deset procent, je to pořád naprosto hrozné.

- "I v Česku je teď díky nižší produkci NO2 čistší vzduch."

- Koronavirus není žádná legrace, ale ještě míň se zasmějeme, až znovu udeří sucho. Respektive, ono už udeřilo a bude to ještě horší než dřív.

- A sucho ještě jednou.

Otázka: Jak vyschlá je v tuto chvíli naše země?

Odpověď: No, jedním slovem: nezvykle.

- "Powered by Czech heart."

- V technologiích stát stále selhává. Je jako uklízečka, která sice nekrade, ale ani neuklízí, říká ikona českého IT světa Jakub Nešetřil.

- Docela zajímavý postřeh z italského Bergama o možném vlivu privatizace tamního zdravotnictví na dnešní katastrofické dopady koronavirové pandemie.

- Máte rádi Mickey Mouse? Co by asi ten říkal na dnešní šéfy svého mateřského studia?

- Politolog Tomáš Šmíd o tom, proč se máme bát nenápadného návrhu zákona, který má umožnit použití odposlechů pořízených tajnými službami v běžném trestním řízení. Tyhle věci se často zdají být příliš odborné a technicistní, ale v důsledku často velmi nebezpečně zvyšují moc státu nad námi občany.

- Dejte si znovu něco z #veda_na_doma. Jistě, covid-19 je zlý a ošklivý vir, ale za tenhle projekt jsem mu tedy opravdu vděčný.

- A na závěr dnes něco docela podivného. (Ne snad, že bychom těch podivností slyšeli tento týden z vládních tiskovek málo). Podívejte se na tohle vlákno, ve kterém se muzea z celého světa předhánějí, kdo má ve svých sbírkách tu nejpodivnější věc.

Dobré čtení přeji. A hlavně pevné zdraví.

jk