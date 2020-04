23. dubna vláda změnila svůj předchozí harmonogram, který neplatil ani týden, a na chaotické tiskové konferenci (jedné z mnoha) předložila nový, velmi rychlý plán na uvolňování omezujících opatření vůči šíření koronaviru. Mnozí, včetně mne, tento krok přivítali s úlevou, ale je namístě položit si zásadní otázku, zda vláda skutečně ví, co činí, zda postupuje podle nějakého plánu, je si vědoma důsledků a počítá s nimi, anebo jde o "intuitivní" nápad, po kterém budou následovat kroky v opačném směru.

Musím přiznat, že od doby napsání mého článku "Koronavirus, nebo hlad a totalita?" jsem byl naší vládou spíš příjemně překvapen. Až na relativně malý úlet ministra obrany, z něhož on i do věci jistě zasvěcený premiér po zveřejnění v médiích rychle vycouvali, a až na Hamáčkovu snahu poslat "nepracující inteligenci" tak jako v osmačtyřicátém povinně na pole se tady neopakoval maďarský scénář. Jindřich Šídlo tvrdí, že je to z důvodu chaotičnosti rozhodování této vlády. Že by se spíš pohádali na Twitteru, kdo měl zajistit a nezajistil střelivo, že v takové "dělné" atmosféře, jaká mezi ministry panuje, nelze efektivně provést ani puč. Něco na tom bude, já navíc myslím, že se v koronavirové krizi ukázalo, že naše vláda je prostě na opačné straně škály vedoucí od diktatury přes demokracii, kde se ale koná podle nějaké strategie, po populistickou vládu, která následuje veřejné mínění, ať je v ten který moment jakékoliv.