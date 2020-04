Je to paradox. Čím více se do sebe uzavřený stalinistický režim snaží ovládat a řídit jakékoli informace o svém vnitřním dění a v její politické špičce zvláště, o to více byť jen několikadenní mediální absence dědice komunistické monarchie Kim Čong-una pokaždé vyvolá řetěz spekulací o jeho zdraví nebo dokonce úmrtí a samozřejmě o možném souboji o nástupnictví. Letošní jarní události v Severní Koreji k nim nabídly jeden velice silný motiv.