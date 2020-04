Zatím nevíme, co udělá krize s českou politikou. Vypadá to, ze vláda získává body, ale to se na začátku děje všude, bez ohledu na výsledky - od Německa po Itálii. Chleba se bude lámat až naroste únava společnosti a začne se reálně projevovat ekonomicky propad. Už nyní ale můžeme říci, že jednoho překvapivého vítěze koronavirová krize má: je jím prezident Miloš Zeman.

Povrchní pohled by mohl naznačovat, že hradní pán jde z průšvihu do průšvihu. V prvním projevu doporučil hercům, aby šli bavit lidi v domovech důchodců, ač domovy byly uzavřeny, neb lidé z venku mohli přinést spíš než zábavu bolestivou smrt. Na zasedání prezidentského krizového štábu se u svačinky okatě porušovala krizová opatření. Zemanův poradce Nejedlý se po návratu z Číny vyhýbal po papalášsku karanténě. A ve finále se hradní kancléř Mynář zúčastnil zabijačky, což prezident hájil tím, že se nedalo nic dělat, protože prase bylo hladové, čímž si vysloužil stejně případné jako politicky nekorektní narážky na sociálních sítích. Prostě komunikační katastrofa.

Jenže při bližším pohledu vidíme obraz otočený o 180 stupňů - jedno prezidentovo nenápadné vítězství za druhým.

Zaprvé: Zeman léta v každém projevu tvrdil, že by se měla osekat podpora solárních elektráren. A co se stalo v pondělí? Vláda rozhodla, že solárníci přijdou přibližně o sedm až deset miliard z nynější třicetimiliardové roční státní podpory. Najednou vládě nevadilo, že pravděpodobně narazí na soudy a bude čelit arbitrážím, protože řada solárních firem formálně sídlí v zahraničí. Navíc se rozhodnutím kabinetu má znovu rozjet podpora nových obnovitelných zdrojů. A "kupodivu" mezi nimi nejsou Zemanem nenáviděné solární elektrárny, ač potenciál dalšího využití sluneční energie tady je a za podmínek rozumné státní podpory by mohl sloužit plnění klimatických cílů.