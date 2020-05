Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná někdo od novin. Zde je výběr všeho, co se tento týden vyplatilo číst, sledovat nebo poslouchat podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářek.

- Koronavirus je jistě velkou událostí, ale skutečnou katastrofou je sucho. Před ním nás roušky neochrání.

- Koronavirus nicméně nezmizel, a ani se k tomu zřejmě nechystá. “Nevypadá to, že se stane to, co u SARS, který se v červenci přestal vyskytovat. Nový koronavirus se chová epidemiologicky jinak, i když jsou příbuzné z 80 procent. Znamená to, že si asi budeme muset zvyknout, že minimálně ještě jednu sezonu s námi bude.” Říká to člověk, který říká vládě, co má v boji proti pandemii koronaviru dělat.

- Lukáš Pollert si ale myslí, že covid-19 si zase takovou pozornost nezaslouží. Zde správně jako lékař upozorňuje, že pro strach z koronaviru často zapomínáme na jiné nemoci, na které se také umírá.

- Tomki Němec fotil koronavirus v ulicích. Se “zatajeným dechem”.

- “Ty naše matrjošky prostě ten koronavirus nezastaví!” Některé věci bohužel v Praze přežijí snad všechno.

- Ale obrovské ceny bytů a bydlení v hlavním městě by možná přežít nemusely.

- A objevují se i názory (nebo spíš zbožná přání), že by nás Evropany mohl koronavirus odstřihnout od závislosti na Číně, na tamní “levné” výrobě například. Že by se ta mohla přesunout na náš kontinent. No, jakkoli to leckomu může znít hezky, nejspíš je to jen utopie.

- Máte doma pár peněz a přemýšlíte, co s nimi teď, když nám koronavirus přináší krizi? Tady jsou vám k dispozici nějaké nápovědy.

- Pracujete kvůli koronaviru z domova? A jste kvůli tomu šťastnější? Já osobně hlasuji pro home office. Jen mi zbývá jedna věc - vybudovat si tam malou, nedobytnou pevnůstku, kam za mnou nebude nikdo pořád chodit s tím, že si chce hrát nebo jestli bych neudělal tohle, tamto, nebo neumyl nádobí.

- “Je fascinující, jak hrozné jméno tu čeští politici zvládli solárnímu byznysu vyrobit. Kdekoliv okolo nás je to nejpoptávanější zdroj zelené energie. Němec si hned představí střechy pokryté kolektory nebo nějakou z malých obcí soutěžících o to, kdo bude víc eko. Politici na západ i východ od nás přemýšlejí o nových možnostech agrovoltaiky - tedy jak zvednout panely nad pole, aby neubyla půda zemědělství a slunce posloužilo hned dvakrát. V Česku nic takového nehrozí.” David Klimeš výborně o něčem, co také zůstává ve stínu koronaviru a vůbec naší pozornosti. Neprávem.

- Na Svět knihy si sice zajít nemůžete, ale Svět knihy letos může zajít k vám. A třeba Jáchym Topol vám kus jedné knihy i přečte. A knihkupectví jsou už otevřená, vzhledem k tomu, že se vláda nemá k tomu knihy speciálně podpořit, můžete vy tím, že si nějakou neplánovaně koupíte.

- A na závěr doporučuji náš nový newsletter Sedmička - Sedm tipů na zajímavé čtení a sedm tipů na nějakou tu zábavu. Aby nám ta karanténa lépe ubíhala.

Dobré čtení přeji. A hlavně pevné zdraví.

jk