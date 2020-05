Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná někdo od novin. Zde je výběr všeho, co se tento týden vyplatilo číst, sledovat nebo poslouchat podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářek.



- Zdá se, že ta slavná vládní podpora podnikatelů nebo rodičů dětí na ošetřovném nebude trvat tak dlouho, jak by bylo zapotřebí. David Klimeš za nás přelouskal jeden důležitý dokument a zde zajímavě popsal ekonomické pozadí současné koronavirové krize. (A znovu velmi doporučuji k odběru jeho newsletter. Vždy tam najdete něco podstatného, co jste se jinde neměli šanci dozvědět.)



- Zde zajímavý text k věčné otázce, jestli to ti Švédové dělají s koronavirem dobře, nebo špatně. Jisté je jen to, že se o tom budeme hádat ještě nějakou dobu.



- Velmi zajímavá debata se nám povedla (proč se nepochlubit). Dopady koronaviru na naši společnost. Od byznysu až po hlubší úvahy o tom, jak promění naše chování. Václav Dejčmar, Martin Wichterle, Josef “3D” Průša, Radovan Vávra... Doporučuji shlédnout.



- Co se asi tak může stát, když se Michela Houellebecqa zeptáte, “jaký bude svět po koronaviru?“ No radši si to přečtěte.



- Do Česka přijel z Ruska jeden pán a v kufříku měl údajně látku, o které řekl prezident Zeman, že jde o projímadlo. Ehm, už víme, že znalosti našeho státního prezidenta nejsou bůhvíjaké. Je tu ale naštěstí článek, ve kterém se dozvíte, že už pouhý jeden miligram toho “projímadla” vás zabije. A mimochodem, pořád je tu otázka, k čemu by to vlastně ten pán z Ruska potřeboval.



- Máme tu novou zpravodajskou televizi. Zde první dojmy známého mediálního novináře Filipa Rožánka. (A zde první dojmy mojí sociální bubliny.)



- 33 fotografů vyfotilo během víkendu svět.



- “Dezinfekce místo svěcené vody”. A Jakub Plíhal vyfotil, jak to dnes vypadá v kostelích.



“Voláme všechny Čechy!” Máme 75. výročí vypuknutí Pražského povstání a nejsilnějším médiem byl tehdy rozhlas, podívat se na to ale můžete přes internet, nejsilnější médium současnosti.



- Anebo zde, v časopisech ze samotného května 1945. Kdyby to nebylo tak hrozné, bylo by to pěkné.



- eSportu se trochu děsím. Jsem už starý a konzervativní, ale ano, je to trend a jsou v něm už dnes nevídané peníze, je velmi zajímavé se o tom něco dozvídat. Kvůli koronaviru se navíc z fyzického světa do toho virtuálního přesunulo mnoho profesionálů. A mě napadlo, jestli to náhodou nebude znamenat konec mnohých sportů, jak je známe. Jenže pak jsem se podíval na virtuální závody Formule 1 a zůstal jsem v klidu. Těším se sice, že si takhle jednou třeba sám “zazávodím” z obýváku, ale k tomu, co jsou tyhle závody doopravdy, to má pořád nesmírně daleko. Naštěstí.



- A na závěr: něco jsem hledal a náhodou našel něco, co bych asi bez koronavirové karantény nenašel. Tenhle zajímavý kousek divadelní zkoušky. Odehrává se online. A je to sranda.



Dobré čtení i sledování přeji. A hlavně pevné zdraví.

jk