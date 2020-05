Zrušením povinné maturity z matematiky zvítězil realismus. Maturita z matematiky, pokud se tedy bavíme o matematice, a ne o počtech, měla smysl možná v době, kdy maturovala jen malá část populačního ročníku, tedy nejpozději na sklonku osmdesátých let minulého století. Ale i tehdy, kdy jsem maturoval z matematiky já, se většina studentů na gymnáziích neučila skutečnou matematiku - pouze mechanicky aplikovali algoritmy řešení typizovaných úloh bez zásadního porozumění tomu, co to vlastně dělají. Prostě zhruba jako když se veverka naučí souboru úkonů, na jejichž konci vypadne z mašinky oříšek. A to prosím šlo o intelektuální elitu.