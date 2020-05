Zjistit, co se vůbec děje na trhu nemovitostí a pokusit se odhadnout, co se bude dít v následujících měsících, je pro mnoho lidi klíčové. Hraje se například o to, jestli zaplatí za byt a na hypotéce o stovky tisíc korun více, či méně, když koupí byt teď, nebo později. Zároveň je ale takový odhad složitý. Developeři většinou očekávají v následujícím roce stagnaci cen či mírný pokles. Někteří ale předpovídají i lehký růst, a to zejména v Praze. Podobně rozpolcené jsou i názory oslovených zástupců realitních fondů nebo realitních makléřů.

Proto je teď ta správná chvíle podívat se na data a sestavit předpovědní model. Česká národní banka takovou možnost otevřela ve čtvrtek, když ve své zprávě o inflaci poskytla odhady vývoje klíčových ekonomických ukazatelů na následující dva roky. Navíc nabídla několik scénářů. Data jsme využili a odhadli, kam ceny půjdou při relativně mírné krizi i při naplnění černého scénáře.